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В Башкирии суд отозвал лицензию на разработку шихана Куштау

В Башкирии суд отозвал лицензию на разработку шихана Куштау

| 20 янв 2021 | 14:41

Накануне, 19 января, в Арбитражном суде Башкирии удовлетворили иск к АО «Сырьевая компания», дочерней компании АО «БСК», в котором жители республики просили прекратить добычу ископаемых на территории Куштау.



Суд постановил отозвать лицензию на разработку шихана. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда республики. 

Напомним, ситуация вокруг БСК обострилась нынешним летом, после попытки руководства компании решить сырьевой вопрос за счёт разработки запасов шихана Куштау. Это вызвало протесты местных жителей и экологов. Стороны сели за стол переговоров.

На встрече с эко-активистами Глава республики заявил, что шихан разрабатываться не будет. И поручил проверить правовые аспекты приватизации «Соды». Также Радий Хабиров сообщил, что Куштау наделят статусом особо-охраняемой природной территории. Позже акции БСК были арестованы. 

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Источник: gtrk.tv

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