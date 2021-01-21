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В Бакалинском районе муж учительницы избил школьника за плохое поведение

В Бакалинском районе муж учительницы избил школьника за плохое поведение

Бакалинский район | 21 янв 2021 | 10:52

Прокуратура Башкирии проинформировала, что в отношении 51-летнего жителя Бакалинского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В ведомстве сообщили, что его обвиняют в избиении подростка за плохое поведение в школе.



Дознаватели выдвинули версию, что учительница 7-го класса и супруга обвиняемого пожаловалась ему на плохое поведение одного из учеников. В октябре 2020 года мужчина встретил подростка на улице и ударил его по переносице.

Свою вину обвиняемый признал. Дело передано в суд Бакалинского района для рассмотрения по существу. 


«После случившегося прокуратура района организовала проверку, по результатам которой педагог школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора», – прокомментировали в прокуратуре.
Ранее сообщалось о том, что в Бакалинском районе из-за обогревателя загорелось водительское кресло в автомобиле.

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Источник: gorobzor.ru

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