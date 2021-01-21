В Минздраве Башкирии рассказали, за что были поданы иски в отношении министра Забелина

| 21 янв 2021 | 14:31

Более 50 процессов в отношении министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, которые были назначены на рассмотрение с 20 по 22 января в Кировском районном суде Уфы, связаны с восстановлением пропущенных сроков обжалования по ранее вынесенным административным наказаниям. Это следует из комментария юриста регионального минздрава.







Начальник юридического отдела Наталья Шишкова объяснила, что иски поданы самим ведомством. В минздраве рассчитывают восстановить сроки и обжаловать штрафы, наложенные судебными приставами. В то же время чиновники признают, что штрафы в адрес ведомства и его руководителя наложены из-за промаха самого минздрава – чиновники несвоевременно отчитались перед приставами об исполнении судебных решений по лекарственному обеспечению пациентов.

«По существу, пациенты необходимыми лекарственными препаратами либо обеспечены по решению суда, либо данные препараты отменены. Есть случаи, когда пациенты умерли или уехали в другой регион на постоянное место жительства», – добавила Шишкова.

В пресс-службе уточнили, что министерство отправляло информацию приставам по мере ее получения непосредственно с мест, где этими лекарственными препаратами должны обеспечивать.

Восстановление пропущенных сроков обжалований по административному делопроизводству и штрафам, наложенным на юридическое и должностное лицо, позволит избежать ущерба бюджету.





Напомним, в отношении министра здравоохранения Башкирии суд рассмотрит 55 административных дел.

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