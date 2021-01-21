В Минздраве Башкирии рассказали, за что были поданы иски в отношении министра Забелина
| 21 янв 2021 | 14:31
Более 50 процессов в отношении министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, которые были назначены на рассмотрение с 20 по 22 января в Кировском районном суде Уфы, связаны с восстановлением пропущенных сроков обжалования по ранее вынесенным административным наказаниям. Это следует из комментария юриста регионального минздрава.
Начальник юридического отдела Наталья Шишкова объяснила, что иски поданы самим ведомством. В минздраве рассчитывают восстановить сроки и обжаловать штрафы, наложенные судебными приставами. В то же время чиновники признают, что штрафы в адрес ведомства и его руководителя наложены из-за промаха самого минздрава – чиновники несвоевременно отчитались перед приставами об исполнении судебных решений по лекарственному обеспечению пациентов.
Восстановление пропущенных сроков обжалований по административному делопроизводству и штрафам, наложенным на юридическое и должностное лицо, позволит избежать ущерба бюджету.
Напомним, в отношении министра здравоохранения Башкирии суд рассмотрит 55 административных дел.