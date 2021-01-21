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В Аургазинском районе врача осудили за смерть 16-летней девушки

В Аургазинском районе врача осудили за смерть 16-летней девушки

Аургазинский район | 21 янв 2021 | 17:27

В декабре 2020 года в Башкирии осудили врача-педиатра, по вине которой 4 февраля 2018 года скончалась 16-летняя девушка. Напомним, что 1 февраля Элиза М. (имя изменено – Ред.) пришла домой со школы и почувствовала недомогание. Спустя два дня несовершеннолетняя обратилась в Толбазинскую ЦРБ, врач лишь прописал противовирусные и отправил домой со словами «мест в больнице нет», хотя состояние у нее было тяжелое. По пути домой несовершеннолетняя скончалась в автомобиле своего друга.



По факту смерти школьницы долгое время шли проверки, было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Лишь в декабре 2020 года расследование завершили, врача-педиатра признали виновной в смерти.

Официально смерть Элизы наступила от острой смешанной респираторной инфекции, осложнившейся острой пневмонией. При правильной, своевременной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи она могла быть спасена. Но врач не провела необходимые обследования – не измерила давление, не проверила пульс и не назначила сдачу анализов, не отправила на рентген. Все это сыграло большую роль в расследовании громкого дела.

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Медика осудили за причинение смерти по неосторожности и ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с установлением ограничений. Женщине нельзя покидать жилище и выезжать за пределы муниципалитета. Также с Центральной районной больницы Толбазов взыщут 2 000 000 рублей в пользу родителей погибшей.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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