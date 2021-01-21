Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Бирске медики скорой помощи пожаловались на отсутствие ковид-выплат | видео

В Бирске медики скорой помощи пожаловались на отсутствие ковид-выплат | видео

В Бирске медики скорой помощи пожаловались на отсутствие ковид-выплат | видео

Бирский район | 21 янв 2021 | 19:39

Следком Башкирии проверит жалобы медиков скорой помощи из Бирска на отсутствие ковид-выплат. Об этом в ведомстве сообщили сегодня, 21 января.



Напомним, сотрудники накануне опубликовали обращение к Радию Хабирову и депутатам с просьбой о помощи. Это уже второе такое обращение — первое власти оставили без ответа.

— Проводится доследственная проверка по обращению работников отделения скорой медицинской помощи Бирской ЦРБ о невыплатах положенных денежных компенсаций в связи с оказанием помощи больным коронавирусом, — сообщили в следкоме. — Следователям предстоит изучить бухгалтерскую документацию учреждения, опросить руководство и сотрудников больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: otzvbirsk / Instagram.com

Читайте также

-->
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: