В Бирске медики скорой помощи пожаловались на отсутствие ковид-выплат | видео

Бирский район | 21 янв 2021 | 19:39

Следком Башкирии проверит жалобы медиков скорой помощи из Бирска на отсутствие ковид-выплат. Об этом в ведомстве сообщили сегодня, 21 января.







Напомним, сотрудники накануне опубликовали обращение к Радию Хабирову и депутатам с просьбой о помощи. Это уже второе такое обращение — первое власти оставили без ответа.

— Проводится доследственная проверка по обращению работников отделения скорой медицинской помощи Бирской ЦРБ о невыплатах положенных денежных компенсаций в связи с оказанием помощи больным коронавирусом, — сообщили в следкоме. — Следователям предстоит изучить бухгалтерскую документацию учреждения, опросить руководство и сотрудников больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото: otzvbirsk / Instagram.com