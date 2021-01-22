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В Госдуме предложили внести изменения в Трудовой Кодекс РФ

В Госдуме предложили внести изменения в Трудовой Кодекс РФ

| 22 янв 2021 | 10:17

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия. Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ. Документ опубликован в базе Госдумы.

«Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которые являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом», — сообщается в пояснительной записке. Изменения также будут распространяться на сотрудников с тремя и более детьми, на одиноких матерей и отцов с ребенком до 14 лет.


Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом. Соответствующий законопроект депутаты внесли на рассмотрение Госдумы.


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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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