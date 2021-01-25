В Уфе судебные приставы приостановили деятельность пансионата "Надежда"

Уфа | 25 янв 2021 | 13:45

Пансионат «Надежда» в Максимовке попал в поле зрения судебных приставов. Дом престарелых расположен на улице Азовская, 21а. Как стало известно, руководство частного пансионата пренебрегало правилами пожарной безопасности, что чревато последствиями. Стоит отметить, в учреждении содержатся престарелые и инвалиды.







Прокурор, узнав о нарушениях, обратился в суд с требованием запретить нахождение постояльцев в пансионате. Калининский районный суд удовлетворил иск. У восьмерых постояльцев нашлись родственники. Часть пенсионеров поместили в места временного проживания.

— В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве со стороны руководства пансионата будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение вступившего в законную силу решения суда». До момента рассмотрения дела по существу и принятия решения данный объект находится под строгим контролем судебных приставов, — пояснили в пресс-службе УФССП по РБ.

Напомним, частным домам престарелых сейчас уделяется большое внимание. Причиной тому стала трагедия, произошедшая в Абзелиловском районе. Там 15 января в пожаре в частном пансионате погибли 11 человек – все постояльцы.





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Фото: УФССП по РБ