Изнасилованная дознавательница из Уфы подала в суд на журналистку

Уфа | 26 янв 2021 | 19:11

Сотрудники следственного комитета РБ возбудили уголовное дело по материалам, опубликованным в СМИ. Они напрямую касаются уфимской экс-дознавательницы, изнасилованной в 2019 году.







Бывшая сотрудница полиции попросила защиты в Европейском суде по правам человека. Она сообщила, что не давала согласия на публикацию своих фотографий, приобщенных к материалам уголовного дела. На них девушка со следами побоев и только в нижнем белье. Данные снимки были сделаны во время освидетельствования. Информация об этом появилась на официальном сайте «Медиазоны».



Автор текста Юльяна Скойбеда, опубликовавшая скандальный материал в издании «Комсомольская правда», не критикует пострадавшую уфимку и даже выступает на ее стороне. Однако опубликованные фотографии, а также скриншоты личной переписки являются частью личной жизни и не могут использоваться без разрешения. К тому же в статье указаны настоящие фамилия, имя и отчество экс-дознавательницы.

Напомним, в 2020 году Судебная коллегия Верховного суда Башкирии оправдала двоих фигурантов дела об изнасиловании бывшей сотрудницы полиции. Был смягчен приговор и для главного подозреваемого. В 2019 году в Кировском районном суде трем мужчинам назначили от шести до семи лет колонии.





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