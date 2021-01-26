В Дуванском районе будут судить маньяка, который изнасиловал 28 девочек

Дуванский район | 26 янв 2021 | 19:28

Маньяка с Урала, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку из Башкирии, осудят в Дуванском районе. 45-летний Евгений Петров начал истязать своих жертв в 1998 году. Всего на его счету числятся 28 девушек в возрасте от 9 до 16 лет, из них погибли 10.







Последней жертвой преступника стала уроженка башкирской деревни. 7 сентября 2001 года ее истерзанное тело было обнаружено в лесу в нескольких километрах от села Улькунды. Тогда следователи не смогли найти убийцу. По итогу установить причастность Петрова к смерти девочки удалось лишь спустя 19 лет. В 2005 году он уже был приговорен к пожизненному заключению. Об этом рассказали в следкоме региона сегодня, 26 января.





— В ходе проведения дальнейших следственных действий причастность обвиняемого к совершенному преступлению была установлена, и в ходе допроса под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: следком Башкирии

Как установлено следствием, днем 12 мая 2001 года Петров ехал на машине ВАЗ-21051 через село Месягутово Дуванского района Башкирии, заметил девушку около местного автовокзала и предложил подвезти, она согласилась. Он привез ее в лесополосу и начал угрожать ножом, после этого изнасиловал и задушил. Мертвое тело он несколько раз проткнул ножом, после чего привязал буксировочным тросом к машине, отвез в лес и выбросил.