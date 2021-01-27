В Бакалинском районе суд закрыл пансионат для лечения наркоманов и алкоголиков

Речь идет о частном пансионате в селе Новокуручево в Бакалинском районе с предоставлением услуг реабилитации, социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью, которую организовал житель Белорецка.
Пансионат находился в обычном бревенчатом доме площадью 55 квадратных метров. В этом небольшом доме реабилитацию проходили 13 наркозависимых и алкоголиков.
Прокурорские работники в ходе проверки выявили, что здесь нарушены требования пожарной безопасности. За эти нарушения районный суд оштрафовал руководителя пансионата на две тысячи рублей.
- Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить использовать жилое помещение в целях осуществления вышеуказанной деятельности. Требования надзорного ведомства удовлетворены, в настоящее время помещение опечатано, - сообщает прокуратура Башкирии.
Ведомство не поясняет, куда были направлены постояльцы пансионата.