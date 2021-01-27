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В Бакалинском районе суд закрыл пансионат для лечения наркоманов и алкоголиков

В Бакалинском районе суд закрыл пансионат для лечения наркоманов и алкоголиков

Бакалинский район | 27 янв 2021 | 09:21

Речь идет о частном пансионате в селе Новокуручево в Бакалинском районе с предоставлением услуг реабилитации, социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью, которую организовал житель Белорецка.

Пансионат находился в обычном бревенчатом доме площадью 55 квадратных метров. В этом небольшом доме реабилитацию проходили 13 наркозависимых и алкоголиков.

Прокурорские работники в ходе проверки выявили, что здесь нарушены требования пожарной безопасности. За эти нарушения районный суд оштрафовал руководителя пансионата на две тысячи рублей.


- Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить использовать жилое помещение в целях осуществления вышеуказанной деятельности. Требования надзорного ведомства удовлетворены, в настоящее время помещение опечатано, - сообщает прокуратура Башкирии.

Ведомство не поясняет, куда были направлены постояльцы пансионата.

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Источник: www.sobkor02.ru

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