В Бакалинском районе суд закрыл пансионат для лечения наркоманов и алкоголиков

Бакалинский район | 27 янв 2021 | 09:21

Речь идет о частном пансионате в селе Новокуручево в Бакалинском районе с предоставлением услуг реабилитации, социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью, которую организовал житель Белорецка.







Пансионат находился в обычном бревенчатом доме площадью 55 квадратных метров. В этом небольшом доме реабилитацию проходили 13 наркозависимых и алкоголиков.



Прокурорские работники в ходе проверки выявили, что здесь нарушены требования пожарной безопасности. За эти нарушения районный суд оштрафовал руководителя пансионата на две тысячи рублей.





- Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить использовать жилое помещение в целях осуществления вышеуказанной деятельности. Требования надзорного ведомства удовлетворены, в настоящее время помещение опечатано, - сообщает прокуратура Башкирии.

Ведомство не поясняет, куда были направлены постояльцы пансионата.





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