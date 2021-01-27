В Мелеузе за взяточничество осудили бывшего директора Дома культуры

Мелеузовский район | 27 янв 2021 | 10:30

В Мелеузе осужден 36-летний экс-директор мунициипального учреждения «Культурно-досуговый центр». Мужчине инкриминировали взяточничество в размере 140 тысяч рублей.







Согласно версии следствия, злоумышленник в авгуте 2020 года потребовал у руководителя строительной компании, которая занимается ремонтом домов культуры, взятку в размере 140 тысяч рублей. Взамен 36-летний директор соцучреждения пообещал подписать акты выполненных работ и обеспечить оплату.



Он был задержан в момент передачи взятки в своем служебном кабинете. В отношение него возбуждено уголвоное дело по статье «получение взятки» (ст.290 УК РФ). Мужчину вину свою полностью признал.

Мелеузовский районный суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно со испытательным сроком на 2,5 года. Также ему запрещено права занимать государственные и муниципальные должности на тот же срок.





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