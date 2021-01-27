В Октябрьском арестовали имущество уволенного полицейского

Октябрьский | 27 янв 2021 | 13:34

Полицейский из города Октябрьского был уволен со службы в связи с утратой доверия. Основанием для этого послужила прокурорская проверка.







Как удалось установить, в 2018 году мужчина купил квартиру, жилой дом и земельный участок, потратив при этом более 5,5 миллиона рублей. При этом официальный доход полицейского, а также его жены в течение 3 последних лет не превышал 1 миллиона рублей. Сотрудники прокуратуры потребовали передать подозрительно приобретенное имущество в собственность государства.

Октябрьский городской суд данный иск не удовлетворил. Позднее дело рассмотрели в вышестоящих инстанциях и признали требование обоснованным. Однако экс-полицейский смог объяснить, что часть средств на дорогостоящую недвижимость он получил от родственника, а также брал кредит. Таким образом, стало понятно происхождение 2,2 миллионов рублей. Откуда взялись еще 2,4 миллиона бывший сотрудник правопорядка объяснить так и не смог. Именно эта сумма денег по решению суда будет передана в бюджет России. В настоящее время на имущество семьи наложен арест.





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