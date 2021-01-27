В Абзелиловском районе оштрафовали 4 общепита за торговлю спиртным без лицензии

Четыре предприятия общественного питания в Абзелиловском районе Башкирии оштрафованы за продажу алкоголя без лицензии, сообщает минторговли республики.
Нарушение выявлены в ходе плановой проверки.
«В отношении владельцев заведений возбуждены административные производства. По результатам рассмотрения будут приняты соответствующие процессуальные решения», – сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.
Ранее минторговли региона называло основные нарушения по продаже спиртного в регионе.
Ранее сообщалось о том, что в селе Целинное Абзелиловского района произошел смертельный пожар. На улице Победы возгорелось небольшое жилое здание. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.