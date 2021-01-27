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В Абзелиловском районе оштрафовали 4 общепита за торговлю спиртным без лицензии

В Абзелиловском районе оштрафовали 4 общепита за торговлю спиртным без лицензии

Абзелиловский район | 27 янв 2021 | 18:06

Четыре предприятия общественного питания в Абзелиловском районе Башкирии оштрафованы за продажу алкоголя без лицензии, сообщает минторговли республики.

Нарушение выявлены в ходе плановой проверки.

«В отношении владельцев заведений возбуждены административные производства. По результатам рассмотрения будут приняты соответствующие процессуальные решения», – сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

Ранее минторговли региона называло основные нарушения по продаже спиртного в регионе.

Ранее сообщалось о том, что в селе Целинное Абзелиловского района произошел смертельный пожар. На улице Победы возгорелось небольшое жилое здание. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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Источник: ufa.aif.ru

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