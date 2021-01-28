В Башкирии житель Оренбурга задушил друга и оставил его труп на обочине

Иглинский район | 28 янв 2021 | 11:46

Прокуратура Башкирии проинформировала, что в Иглинском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Оренбургской области по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).







Предварительно установлено, что обвиняемый вместе со своей жертвой и водителем в 2014 году ехал на автомобиле в Челябинск через Иглинский район, на территории которого у фигуранта уголовного дела и его приятеля возник конфликт из-за долга в размере 200 тысяч рублей.

В результате обвиняемый задушил своего оппонента и оставил его труп на обочине дороги. Мужчина признался водителю в содеянном и потребовал никому об этом не говорить. Через 6 лет злоумышленника установили, проанализировав круг общения. Свою вину обвиняемый признал, дело направили в суд.





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