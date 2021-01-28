Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии житель Оренбурга задушил друга и оставил его труп на обочине

В Башкирии житель Оренбурга задушил друга и оставил его труп на обочине

В Башкирии житель Оренбурга задушил друга и оставил его труп на обочине

Иглинский район | 28 янв 2021 | 11:46

Прокуратура Башкирии проинформировала, что в Иглинском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Оренбургской области по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Предварительно установлено, что обвиняемый вместе со своей жертвой и водителем в 2014 году ехал на автомобиле в Челябинск через Иглинский район, на территории которого у фигуранта уголовного дела и его приятеля возник конфликт из-за долга в размере 200 тысяч рублей. 

В результате обвиняемый задушил своего оппонента и оставил его труп на обочине дороги. Мужчина признался водителю в содеянном и потребовал никому об этом не говорить. Через 6 лет злоумышленника установили, проанализировав круг общения. Свою вину обвиняемый признал, дело направили в суд. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: