В Башкирии гражданин Китая попался на взятке сотруднику ФСБ

Уфа | 28 янв 2021 | 17:02

В Уфе 50-летний уроженец Китая пойман с поличным во время дачи взятки сотруднику ФСБ в размере 2 миллиона рублей. Как сообщили в региональном следственном комитете, в мае-июне 2020 года мужчина работал генеральным директором организации «Галактика».







В отношении него была возбуждена проверка. Мужчина решил подкупить сотрудника ФСБ, пытаясь вернуть изъятые телефоны и прекратить проверку.

«Сотрудник ФСБ доложил руководству о незаконном предложении. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при передаче денежных средств мужчина был задержан с поличным сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального Управления ФСБ. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении», — рассказали в СК по РБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки в особо крупном размере» (ст. 291 УК РФ). В скором времени начнутся судебные заседания.





Ранее сообщалось о том, что в одной из поликлиник Уфы задержали грабителя, находившегося в федеральном розыске.

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Фото: СК по РБ