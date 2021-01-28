В России ужесточили правила замены и выдачи паспортов

| 28 янв 2021 | 19:20

В России вступил в силу закон, который запрещает ретушировать фотографии для паспортов. Новой нормой запрещается даже самая минимальная обработка снимка.







«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — приводит слова из регламента «Российская газета». В документе отмечается, что на снимке должны быть отображены все особенности лица гражданина. Кроме того, теперь нельзя фотографироваться в линзах, которые меняют цвет глаз. При этом можно сделать снимок в очках, но без тонированных стекол и, чтобы оправа не закрывала глаза.

Новый регламент заработал и для медицинских специалистов, сообщает «Парламентская газета». В приказе Минтруда РФ говорится, что специалистам бригад скорой помощи нельзя спать и читать по пути на вызов. Также документом регламентируется глубина декольте, длина юбок, броскость бижутерии и яркость косметики врачей и медсестер в отделениях психиатрии и наркологии. Кроме того, новыми правилами установлена дистанция, которую медики должны соблюдать с пациентами во избежание эксцессов.





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Фото: newsbash.ru