Летом 2021 года в России введут новые запреты для автолюбителей

| 30 янв 2021 | 10:54

Российские водители не смогут передвигаться на летней резине зимой, а на зимней – летом. Как передает ТАСС, эти запреты планирует ввести с 1 июня Министерство внутренних дел.







Так, водитель не сможет использовать автомобиль зимой, если зимние шины установлены не на всех колесах. Также будет разрешен только тот диаметр колес, который предусматривает изготовитель. Новые правила предусматривают, что ремни безопасности и их замки должны работать исправно.

Нововведения коснутся и автомобилей, на которых установлено газобалонное оборудование – на каждый баллон должен быть паспорт, оформленный его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть читаемые серийный номер и обозначение. Если ГБО изменили во время ремонта, то необходимо официально оформить сведения об этом.

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Кроме того, планируется запретить использование машины, если предусмотренные изготовителем аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб неисправны.