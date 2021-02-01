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В Бурзянском районе суд обязал руководство местной больницы выплатить медикам недополученные ими деньги

В Бурзянском районе суд обязал руководство местной больницы выплатить медикам недополученные ими деньги

Бурзянский район | 01 фев 2021 | 12:37

Суд обязал Бурзянскую ЦРБ выплатить сотрудникам недополученные ими деньги за полгода. Как сообщила 1 февраля объединенная пресс-служба судов республики, истцом в процессе выступила гострудинспекция, которая потребовала признать незаконным бездействия по устранению ранее выявленных нарушений.

«Нарушения, связанные с оплатой труда медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов и подразделений скорой медицинской помощи, были выявлены в августе 2020 года  в ходе внеплановой выездной проверки гострудинспекции в больнице, – пояснили в суде. – Таким образом, были грубо нарушены нормы трудового законодательства».

Отметим, что работодатель нарушения частично устранил, но медики так и не получили стимулирующих выплат за период с января по июль прошлого года.

Суд исковые требования удовлетворил, решение суда в законную силу не вступило, у сторон есть время его обжаловать. 

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Источник: ufa.aif.ru

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