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В Уфе замначальника МРЭО ГИБДД по республике ответит за злоупотребление полномочиями и подлог

В Уфе замначальника МРЭО ГИБДД по республике ответит за злоупотребление полномочиями и подлог

Уфа | 01 фев 2021 | 14:24

В столице Башкортостана под уголовную ответственность попал заместитель начальника МРЭО ГИБДД по республике. Страж порядка обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

По материалам дела, в 2010 году во время службы в Мурманском области мужчина купил авто «Тойота Ленд Крузер 200». При этом при постановке на учет он указал недостоверную мощность двигателя, чтобы снизить размер налога. В 2015 году, получил должность замначальника МРЭО госавтоинспекции он поручил подчиненным вбить в базу правильные сведения о мощности автомобиля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, действия полицейского причинили бюджету Мурманской области ущерб размером почти 26 тысяч рублей. Обвиняемый свою вину не признал, но в ближайшее время Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит материалы дела. На время следствия его отстранили от должности.

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Источник: www.sobkor02.ru

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