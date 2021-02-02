В Башкирии запретили курение электронных сигарет в общественных местах

| 02 фев 2021 | 10:22

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приняли законопроект, в котором курение электронных сигарет и других подобных устройств приравнивается к курению обычного табака, сообщает пресс-служба башкирского парламента.







«В связи с этим испарители, которые служат для потребления никотина, запрещается курить в общественных местах, включая остановки общественного транспорта, парковки, подземные переходы и парки», – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.



Председатель Курултая также отметил, что распространено мнение об относительной безопасности электронных сигарет, но оно ошибочно, так как образуемый при курении аэрозоль содержит множество токсичных элементов.





«При регулярном курении в организме человека происходят патологические изменения. В то же время миф о безвредности электронных сигарет вовлекает в ряды курильщиков подростков, что вызывает особое беспокойство. Ограничение использования таких устройств в общественных местах оберегает окружающих как от пассивного курения, так и от пропаганды курения», – сообщил со ссылкой на ВОЗ парламентарий.

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Закон, уточняется в пресс-службе, вступит в силу в течение 10 дней со дня официального опубликования.