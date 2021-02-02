Министр строительства Башкирии мог оказывать давление на свидетелей

| 02 фев 2021 | 16:17

Обвиняемый в превышении должностных полномочий министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев мог оказывать давление на свидетелей. Об этом заявил свидетель в Кировском районном суде Уфы.







По версии следствия, глава Минстроя РБ, пользуясь своим статусом, мог влиять на свидетелей по уголовному делу. Это подтвердил один из свидетелей. Кроме того, следователь считает, что чиновник пытался воспрепятствовать возбуждению уголовного процесса, который был начат 12 апреля 2019 года. Кучарбаев интересовался ходом дела, которое неоднократно возобновлялось и приостанавливалось. Ранее вопросов к обвиняемому не было, однако следствие выявило свидетелей, которые доказали его причастность.

Напомним, ранее сообщалось, что министру строительства республики Рамзилю Кучарбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи выдвинули версию, что в 2017 году, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства», обвиняемый, зная о том, что на очистных сооружениях в Кумертау не провели пусконаладочные работы, подписал акт завершенного строительства объекта в рамках контракта с подрядчиком на 95 млн рублей. После подписания акта администрация города ввела очистные сооружения в эксплуатацию, хотя фактически они не были пригодны для использования.



О том, что в Министерстве строительства и архитектуры РБ прошли обыски, стало известно накануне, 1 февраля. Тогда же появилась и информация о задержании Кучарбаева. По предварительным данным, было известно, что у следствия появились вопросы по его работе начальником Управления капитального строительства Башкирии в период с 2016 по 2020 годы.









Рамзиль Кучарбаев был назначен министром строительства Башкирии, а также вошел в состав регионального градостроительного совета, который возглавил руководитель республики Радий Хабиров.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram