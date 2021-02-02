Руководитель Минстроя Башкирии Рамиль Кучарбаев не признает своей вины

Уфа | 02 фев 2021 | 16:26

Министр строительства и архитектуры Башкирии Рамиль Кучарбаев, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, высказался об уголовном деле. Он выступил со словом в суде, где ему избирается мера пресечения.







Господин Кучарбаев заявил, что к мошенничеству не имеет никакого отношения и свою вину не признает. Более того, он отрицает обвинения в давлении на свидетелей. Также чиновник признался, что у него ухудшилось здоровье. В декабре 2020 года ему был поставлен диагноз гипертония и атеросклероз. Заключения врачей и узи сердца приобщили к уголовному делу.

«Я прошу отказать в ходатайстве. Два года длится расследование. Все носители изъяты, свидетели опрошены. Никакого давления нет. У меня на иждивении трое несовершеннолетних детей. У меня ухудшилось здоровье, мне поставлен диагноз гипертония», — заявил Рамиль Кучарбаев.



Министр строительства и архитектуры отдельно отметил, что не имеет своего жилья — он снимает квартиру. Помимо трех несовершеннолетних детей, на его иждивении находятся его пожилые родители.

Читайте также: Министр строительства Башкирии мог оказывать давление на свидетелей

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



