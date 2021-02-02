Руководитель Минстроя Башкирии Рамиль Кучарбаев не признает своей вины
Уфа | 02 фев 2021 | 16:26
Министр строительства и архитектуры Башкирии Рамиль Кучарбаев, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, высказался об уголовном деле. Он выступил со словом в суде, где ему избирается мера пресечения.
Господин Кучарбаев заявил, что к мошенничеству не имеет никакого отношения и свою вину не признает. Более того, он отрицает обвинения в давлении на свидетелей. Также чиновник признался, что у него ухудшилось здоровье. В декабре 2020 года ему был поставлен диагноз гипертония и атеросклероз. Заключения врачей и узи сердца приобщили к уголовному делу.
«Я прошу отказать в ходатайстве. Два года длится расследование. Все носители изъяты, свидетели опрошены. Никакого давления нет. У меня на иждивении трое несовершеннолетних детей. У меня ухудшилось здоровье, мне поставлен диагноз гипертония», — заявил Рамиль Кучарбаев.
Министр строительства и архитектуры отдельно отметил, что не имеет своего жилья — он снимает квартиру. Помимо трех несовершеннолетних детей, на его иждивении находятся его пожилые родители.