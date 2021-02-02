Главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева арестовали на 2 месяца

Уфа | 02 фев 2021 | 18:41

Кировский районный суд заключил главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева под стражу на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.







Об этом сегодня, 2 февраля, сообщила пресс-секретарь суда Анжелла Сафиуллина, сообщает издание Уфа1. Заседание длилось больше трех часов. Решением суда чиновника отправили в СИЗО № 1 УФСИН по РБ и пробудет там до 1 апреля.



— Ходатайство следователя было удовлетворено судом, — добавила она.

По версии следствия, Кучарбаев, работая начальником ГКУ «Управление капитального строительства», в 2017 году принял у подрядчика незавершенный объект в Кумертау. Там были построены очистные сооружения, однако не проводились пусконаладочные работы. Несмотря на это, чиновник подписал акт о завершении работ. То есть он знал, что объект не пригоден для использования, но всё же документально ввел его в эксплуатацию. По словам следователей, сейчас использовать очистные сооружения фактически невозможно. В результате этих действий бюджету региона причинен ущерб в 95 миллионов рублей.

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Фото: предоставлено пресс-службой Кировского районного суда Уфы