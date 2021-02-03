Главе администрации Бирского района приобрели жилье, нарушив закон

Бирский район | 03 фев 2021 | 15:31

Антимонопольная служба России по Башкирии выявила нарушения при покупке жилья для главы администрации Бирского района Антона Талалова. Об этом накануне, 2 февраля, сообщили в ведомстве.







Комиссия УФАС установила, что заказчик, то есть администрация района, указал конкретные требования к жилому помещению: ограничение площади дома от 149 до 150 квадратных метров, год постройки здания, необходимость двух этажей и четырех жилых комнат, конкретных материалов стен, отделки полов и потолков в доме. Это противоречит законам о госзакупках, потому что заказчик не указал альтернативные требования.





— Действия заказчика и уполномоченного учреждения нарушают закон о контрактной системе и содержат признаки административного правонарушения, — прокомментировали в ведомстве.

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