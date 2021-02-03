Главе администрации Бирского района приобрели жилье, нарушив закон

Антимонопольная служба России по Башкирии выявила нарушения при покупке жилья для главы администрации Бирского района Антона Талалова. Об этом накануне, 2 февраля, сообщили в ведомстве.
Комиссия УФАС установила, что заказчик, то есть администрация района, указал конкретные требования к жилому помещению: ограничение площади дома от 149 до 150 квадратных метров, год постройки здания, необходимость двух этажей и четырех жилых комнат, конкретных материалов стен, отделки полов и потолков в доме. Это противоречит законам о госзакупках, потому что заказчик не указал альтернативные требования.
— Действия заказчика и уполномоченного учреждения нарушают закон о контрактной системе и содержат признаки административного правонарушения, — прокомментировали в ведомстве.
Кроме того, антимонопольщики установили, что помещение под жилым домом является подпольем, а не подвалом, что противоречит требованиям аукционной документации.
Напомним, Антон Талалов стал главой Бирска в марте 2020 года. До этого чиновник был в должности первого замначальника УФСИН Башкирии. При том что Талалов большую часть жизни прожил в Уфе, недвижимости в Бирском районе у него нет. При этом в собственности у Талалова есть земельный участок в 1496 квадратов и жилой дом площадью в 284,2 квадрата, также у экс-силовика есть квартира в 63,1 квадрата, бокс на 18 квадратных метров. А ездит чиновник на Suzuki Grand Vitara, также есть и прицеп к легковому автомобилю.