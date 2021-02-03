ФАС заподозрила МинЖКХ Башкирии в нарушении законодательства

| 03 фев 2021 | 16:33

Федеральная антимонопольная служба по Башкирии заподозрила в действиях министерства жилищно-коммунального хозяйства республики нарушения законодательства о защите конкуренции. Соответствующее предупреждение ведомству опубликовано на сайте ФАС РБ, сообщает издание "Уфа-КП".







Как следует из документа, МинЖКХ не отобрало подрядчиков для формирования реестра квалифицированных исполнителей по ремонту, замене и модернизации лифтов, а также оказанию услуг по оценке технического состояния многоквартирного дома.



В связи с выявленным нарушением антимонополисты предписали министерству «в течение 20 рабочих дней […] прекратить данное бездействие» и сформировать реестр.

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Фото: из открытых источников