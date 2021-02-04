В Кугарчинском районе иностранец пытался дать взятку сотруднику полиции

Кугарчинский район | 04 фев 2021 | 09:20

В Кугарчинском районе Башкирии 34-летний гражданин Вьетнама пытался дать взятку сотруднику полиции. Следком уже завершил расследование уголовного дела. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.







Инцидент произошел в сентябре прошлого года. В одном из магазинов одежды в селе Мраково оперативники выявили факт использования контрафактного программного обеспечения фирмы ООО «1С». Владельца магазина вызвали в отделение полиции.

Пресс-служба Следкома Башкирии:



- В октябре 2020 года на вызов к оперуполномоченному явился работник магазина, который представился именем владельца магазина и в ходе беседы достал конверт с 10 тыс. рублей с упаковкой кофе и предложил их полицейскому в качестве взятки за не составление представления и дальнейшего бездействия в части выявленного нарушения. Сотрудник полиции отказался, предупредив его о незаконности предложения. Тем не менее, обвиняемый вновь начал предлагать взятку, положив деньги и кофе на стол полицейскому, после чего последний сообщил о преступном факте в дежурную часть отдела полиции и Следственный комитет.

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Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.