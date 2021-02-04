В Белорецком районе закрыли небезопасную школу-интернат

Белорецкий район | 04 фев 2021 | 10:16

Судебные приставы временно закрыли Верхне-Авзяновскую коррекционную школу-интернат из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает УФССП по Башкирии.







Здание котельной и складские помещении школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а в здании столовой не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и др.



В связи с этим межрайонный прокурор Белорецкого района обратился в суд с заявлением об устранении нарушений. Суд запретил учреждению эксплуатировать здания, пока они не будут устранены.



Учащиеся школы-интерната переведены на дистанционный режим обучения.

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Фото: pixabay