Житель Октябрьского выплатит штраф за оскорбление полицейского

Октябрьский | 04 фев 2021 | 10:43

63-летний житель города Октябрьского признан виновным в оскорблении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.







Установлено, что старший оперуполномоченный выехал на вызов по факту домашнего насилия. По прибытию на место выяснилось, что супруг ударил свою жену. Полицейскому удалось задержать дебошира, однако тот, будучи недовольным действиями правоохранителя, стал его оскорблять.



В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Подозреваемый признал вину в совершённом преступлении. Суд города Октябрьского приговорил его к выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме этого, мужчина должен будет выплатить стражу порядка компенсацию за причинение морального вреда.

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