Житель Бирска получил пожизненный срок за убийство двух женщин

Бирский район | 04 фев 2021 | 15:01

Четвертый апелляционный суд утвердил приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего убийцы из Бирска. Его приговорили к пожизненному лишению свободы за тяжкое преступление.







Как сообщалось ранее, следователи установили, что зимой 2019 года осужденный пришел к знакомой женщине и попросил одолжить ему денег. Однако получил решительный отказ. Раздосадованный мужчина напал на пострадавшую и несколько раз ударил ее острым предметом. От полученных травм женщина скончалась. Все это случилось во дворе частного дома, в котором погибшая снимала комнату. Преступник знал, что 81-летняя хозяйка дома, проживающая здесь же, рано или поздно обнаружит тело и сообщит обо всем полиции. Поэтому он нашел бабушку и также убил ее. А чтобы отвести от себя подозрения, мужчина поджег дом.

Однако сотрудники правопорядка все же вышли на след злоумышленника. Учитывая обстоятельства случившегося и то, что подозреваемый уже имел судимости, его приговорили к лишению свободы до конца жизни. Преступник и его адвокат посчитали такое решение несправедливым и попытались обжаловать. Однако суровый приговор остался в силе.

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Напомним, ранее сообщалось, что к пожизненному заключению был приговорен 30-летний поджигатель из Давлеканово. Трагедия случилась в мае 2020 года. Пьяный мужчина решил отомстить своей подруге и поджег веранду ее дома. Это случилось ночью, когда женщина и двое ее детей спали. Семья погибла от отравления угарным газом.