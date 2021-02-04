В Башкирии задержан заместитель начальника ОМВД по Уфимскому району Андрей Теплов

Уфа | 04 фев 2021 | 15:25

В следственном комитете Башкирии намерены предъявить обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере начальнику криминальной полиции Уфимского района Андрею Теплову.







Следователи полагают, что г-н Теплов намеревался получить взятку в 12,5 млн рублей за прекращение уголовного дела. Однако, по данным следователей, высокопоставленный полицейский не мог повлиять на ход расследования, так как не имел на это полномочий. Напомним, посредника, который намеревался передать Андрею Теплову 12,5 млн рублей задержали сотрудники ФСБ вечером 3 февраля, а сегодня утром оперативники пришли и за заместителем начальника Уфимского райотдела полиции. Пока руководитель районной криминальной полиции задержан на 48 часов, а по истечении этого срока Андрей Теплов станет обвиняемым по ч. 5 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). За это преступление Уголовное законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Между тем, аналитики полагают, что деньги, которые намеревались передать г-ну Теплову могли быть собраны для решения судьбы трех бывших высокопоставленных сотрудников полиции, которых обвиняют в изнасиловании коллеги, потому что двое из них трудились в райотделе полиции Уфимского района. Эдуард Матвеев возглавлял это РОВД, а Павел Яромчук работал начальником районной миграционной службы. Третий обвиняемый в изнасиловании Салават Галиев ранее был начальником Кармаскалинского РОВД.





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