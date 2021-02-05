Замначальника отдела МВД Башкирии Андрея Теплова отправили в СИЗО

Уфа | 05 фев 2021 | 20:46

Обвиняемого во взяточничестве замначальника отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Андрея Теплова заключили под стражу. Об этом сообщили сегодня, 5 февраля, в пресс-службе Кировского райсуда. Он пробудет за решеткой в СИЗО до 1 апреля текущего года.







Андрею Теплову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору. Подчеркнем, по данной статье мужчине грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы. Более того, если его вина будет доказана, то ему также придется выплатить штраф «до шестидесятикратной суммы взятки или без такового». Правоохранитель, плюс ко всему, не сможет занимать определенные должности до семи лет.





— Ходатайство следователя удовлетворенно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, — прокомментировали в суде.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Башкирии