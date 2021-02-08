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В Башкортостане задержали мужчину зверски убившего жителя Ишимбая

В Башкортостане задержали мужчину зверски убившего жителя Ишимбая

Ишимбайский район | 08 фев 2021 | 14:07

В Ишимбае в мае прошлого года местная жительница обратилась в полицию, заявив об исчезновении ее 31-летнего сына. 4 мая 2020 года мужчина ушел из дома и не вернулся.

Криминалисты изучили образ жизни и круг общения горожанина и установили, что в день исчезновения он проводил время с 37-летним знакомым. Во время допроса мужчина сознался в убийстве приятеля.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в тот день мужчины выпивали на садовом участке, которым пользовался 37-летний ишимбаец. Во время посиделки между ними разгорелась ссора, началась драка. Разъяренный мужчина схватил веревку и задушил ею противника. Убив несчастного, душегуб закопал его тело на том же участке

Теперь мужчина является фигурантом уголовного дела об убийстве. Следователи обнаружили тело и направили его на судмедэкспертизу. На время следствия задержанный заключен под стражу.

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Источник: www.sobkor02.ru

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