Застройщик дома на Шота Руставели подал иск в суд на мэрию Уфы

Уфа | 10 фев 2021 | 11:54

Строительная компания «ПСК-6» обратилась с иском в Арбитражный суд на мэрию. Организация потребовала возместить ущерб от срыва стройки многоэтажного дома на улице Шота Руставели. Компания оценила его в 756 млн рублей.







Отмечается, что 224 млн из этой суммы это убытки, а 532 млн рублей — упущенная выгода. Судебное заседание с застройщиком, отмечается, должно было состоятся 8 февраля, но перенесено на 18 марта.



Напомним, ранее сообщалось, что глава Башкирии отменил стройку на Шота Руставели.



История с разрушающимся домом и точечной застройкой многоэтажки начала набирать обороты с июня 2020 года – жители объявили голодовку, встреча с представителями строительной компании и мэрии также не дала результатов.

Позже мэрия Уфы высказалась о сложившейся ситуации и последующих шагах выхода из нее. Так, будет проведена полная проверка, а активистов пригласили в состав экспертной группы.



Ранее региональная прокуратура назначила проверку законности строительства 34-этажного здания на улице Шота Руставели. К прокурорской проверке также привлекли сотрудников Госкомитета по жилстройнадзору. Отмечается, что планировалось проверить законность строительства, а также дать оценку соблюдению жилищных прав уфимцев.





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