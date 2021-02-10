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Застройщик дома на Шота Руставели подал иск в суд на мэрию Уфы

Застройщик дома на Шота Руставели подал иск в суд на мэрию Уфы

Уфа | 10 фев 2021 | 11:54

Строительная компания «ПСК-6» обратилась с иском в Арбитражный суд на мэрию. Организация потребовала возместить ущерб от срыва стройки многоэтажного дома на улице Шота Руставели. Компания оценила его в 756 млн рублей.

Отмечается, что 224 млн из этой суммы это убытки, а 532 млн рублей — упущенная выгода. Судебное заседание с застройщиком, отмечается, должно было состоятся 8 февраля, но перенесено на 18 марта.

Напомним, ранее  сообщалось, что глава Башкирии отменил стройку на Шота Руставели. 

История с  разрушающимся домом и точечной застройкой многоэтажки начала набирать обороты с июня 2020 года – жители объявили голодовку, встреча с представителями строительной компании и мэрии также не дала результатов. 

Позже мэрия Уфы высказалась о сложившейся ситуации и последующих шагах выхода из нее. Так, будет проведена полная проверка, а активистов пригласили в состав экспертной группы.

Ранее региональная прокуратура назначила проверку законности строительства 34-этажного здания на улице Шота Руставели. К прокурорской проверке также привлекли сотрудников Госкомитета по жилстройнадзору. Отмечается, что планировалось проверить законность строительства, а также дать оценку соблюдению жилищных прав уфимцев.

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Источник: gorobzor.ru

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