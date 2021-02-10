Руководителя Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева отправили под домашний арест

| 10 фев 2021 | 17:43

Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляцию защитника министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева о переизбрании меры пресечения, передает Объединенная пресс-служба судов. Судебный акт первой инстанции изменен и обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.







Кучербаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он заявил, что не имеет к вменяемым преступлениям никакого отношения и не признает свою вину. Министр также после последнего заседания в суде сообщил, что у него ухудшилось здоровье.

Обыски в Министерстве строительства и архитектуры РБ прошли 1 февраля. Тогда же появилась и информация о задержании Кучарбаева. По предварительным данным, было известно, что у следствия появились вопросы по его работе начальником Управления капитального строительства Башкирии в период с 2016 по 2020 годы.

Читайте также: Главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева арестовали на 2 месяца

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram