Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Руководителя Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева отправили под домашний арест

Руководителя Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева отправили под домашний арест

Руководителя Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева отправили под домашний арест

| 10 фев 2021 | 17:43

Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляцию защитника министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева о переизбрании меры пресечения, передает Объединенная пресс-служба судов. Судебный акт первой инстанции изменен и обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Кучербаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он заявил, что не имеет к вменяемым преступлениям никакого отношения и не признает свою вину. Министр также после последнего заседания в суде сообщил, что у него ухудшилось здоровье.

Обыски в Министерстве строительства и архитектуры РБ прошли 1 февраля. Тогда же появилась и информация о задержании Кучарбаева. По предварительным данным, было известно, что у следствия появились вопросы по его работе начальником Управления капитального строительства Башкирии в период с 2016 по 2020 годы. 

Читайте также:

Главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева арестовали на 2 месяца
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: