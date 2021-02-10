Сектантку из Уфы Земфиру Гайнуллину отправили на принудительное лечение за убийство ребенка

Уфа | 10 фев 2021 | 17:50

В Свердловском областном суде признали виновной 49-летнюю уроженку Уфы Земфиру Гайнуллину в создании религиозной организации, связанной с насилием над людьми (ч.1 ст. 239 УК). Суд также признал ее вину в умышленном причинении тяжкого вреда (ч.3 ст.111 УК), оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК), пособничестве в убийстве малолетнего (ч.5 ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ).







В качестве наказания женщине назначили принудительное лечение, передали в Следкоме по Свердловской области. Сообщается, что экспертиза установила у Гайнуллиной психическое расстройство.



Следователи установили, что подсудимая создала в Екатеринбурге секту «Ученики Иисуса Христа», от ее последователей она требовала избивать детей за непослушание. В 2019 году один из адептов убил сына, а затем спрятал тело ребенка в лесном массиве.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали сектанта, убившего своего 9-летнего сына. После громкого происшествия республиканские депутаты занялись подготовкой законопроекта, регулирующего деятельность сектантов.





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Фото: из открытых источников