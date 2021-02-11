В отношении руководства Белорецкого хлебокомбината будет проведена прокурорская проверка

Белорецкий район | 11 фев 2021 | 11:14

Первый заместитель прокурора Башкирии Александр Грязников по видеосвязи провёл приём бывших работников ОАО «Белорецкий хлебокомбинат». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.







Напомним, в январе 2021 года 93-ёх сотрудников хлебокомбината вынудили уволиться. Это стало неожиданностью, как для самих работников, так и для жителей и администрации Белорецкого района.



Александр Грязников выслушал 16 экс-работников коллектива и поручил Белорецкому межрайонному прокурору провести проверку в отношении руководителей предприятия.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подытожили в региональном ведомстве.

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