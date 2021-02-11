В отношении руководства Белорецкого хлебокомбината будет проведена прокурорская проверка
Белорецкий район | 11 фев 2021 | 11:14
Первый заместитель прокурора Башкирии Александр Грязников по видеосвязи провёл приём бывших работников ОАО «Белорецкий хлебокомбинат». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Напомним, в январе 2021 года 93-ёх сотрудников хлебокомбината вынудили уволиться. Это стало неожиданностью, как для самих работников, так и для жителей и администрации Белорецкого района.
Александр Грязников выслушал 16 экс-работников коллектива и поручил Белорецкому межрайонному прокурору провести проверку в отношении руководителей предприятия.
«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подытожили в региональном ведомстве.
Источник:
ufa.aif.ru
Читайте также