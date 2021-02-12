Суд обязал администрацию Кармаскалинского района вернуть незаконно проданную землю
Кармаскалинский район | 12 фев 2021 | 20:16
В Башкирии Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры республики о возврате 50 гектаров земли около реки Белой, которая была продана частному лицу администрацией Кармаскалинского района.
Известно, что участок сельхозназначения был передан в частную собственность в 2018 году. Он расположен в пределах береговой полосы, что противоречит законодательству. Более того, новый хозяин без участия в торгах продал участок третьему лицу.
В ходе проверки прокуратура решила признать сделку незаконной. Суд согласился с требованиями. Участок возвращен в муниципальную собственность.
Ранее сообщалось, что в Кармаскалинском районе сын со снохой выгнали пожилых отца и мать из дома. Финал у видео жуткий - трое мужчин, в том числе отец и сын, сцепились в драке. В обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка.