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Суд обязал администрацию Кармаскалинского района вернуть незаконно проданную землю

Суд обязал администрацию Кармаскалинского района вернуть незаконно проданную землю

Кармаскалинский район | 12 фев 2021 | 20:16

В Башкирии Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры республики о возврате 50 гектаров земли около реки Белой, которая была продана частному лицу администрацией Кармаскалинского района.

Известно, что участок сельхозназначения был передан в частную собственность в 2018 году. Он расположен в пределах береговой полосы, что противоречит законодательству. Более того, новый хозяин без участия в торгах продал участок третьему лицу.

В ходе проверки прокуратура решила признать сделку незаконной. Суд согласился с требованиями. Участок возвращен в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что в Кармаскалинском районе сын со снохой выгнали пожилых отца и мать из дома. Финал у видео жуткий -  трое мужчин, в том числе отец и сын, сцепились в драке. В обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка.

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Источник: mkset.ru
Фото: pixabay.com

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