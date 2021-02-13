Вице-мэр Сибая Ильшат Кадыров подозревается в мошенничестве

Сибай | 13 фев 2021 | 16:58

Замглавы администрации Сибая по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в МВД Башкирии сегодня, 13 февраля. В правоохранительных органах отметили, что конкретно речь идет о вице-мэре города Ильшате Кадырове.







По версии следствия, 37-летний Кадыров и 48-летний бизнесмен заключили несколько контрактов на строительство дорог в городе. Для этих целей из бюджета были выделены деньги, но полный объем работы, прописанный в договорах, не был выполнен. Несмотря на это, Кадыров подписал документы о приемке и справку о затратах, где были указаны недостоверные сведения. Таким образом часть ремонта дорог была выполнена только на бумагах. По данному поводу сотрудники отдела экономической безопасности возбудили сразу 4 уголовных дела.

— Также стоит отметить, что полученные из бюджета деньги были в дальнейшем обналичены через расчетные счета знакомых 48-летнего руководителя строительной фирмы, — уточнили в ведомстве. — Только по 5 контрактам, заключенным между администрацией и частной фирмой, общий ущерб, причиненный городу, составил более 5 миллионов рублей. Оперативникам и следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить круг лиц, которые могли быть замешаны в хищении бюджетных средств.

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Фото: Ильшат Кадыров | Vk.com

Сейчас Ильшат Кадыров и бизнесмен находятся под подпиской о невыезде.