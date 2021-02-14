Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Родственники погибших военных могут получить право на льготы

Родственники погибших военных могут получить право на льготы

Родственники погибших военных могут получить право на льготы

| 14 фев 2021 | 12:39

Родные военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач, могут получить право на соцгарантии, какие есть у членов семей погибших ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект правительства РФ планируется рассмотреть в Госдуме весной.

«Речь идет о членах семей военнослужащих, погибших в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни», — пишет «Парламентская газета». Отмечается, что на сегодняшний день порядок выдачи удостоверений родственникам погибших военнослужащих не определен, поэтому они вынуждены обращаться в суд для защиты своих прав. Законопроект позволит отнести к ветеранам боевых действий военнослужащих, погибших и не успевших получить при жизни удостоверение единого образца.

Ранее в Совете Федерации поддержали бессрочное право на бюджетные места в вузах по квоте для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, пишет «Национальная служба новостей». Тем временем с 1 февраля в России повысились все выплаты, пособия и компенсации льготным категориям граждан, сообщает агентство Nation News. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: