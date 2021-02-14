Родственники погибших военных могут получить право на льготы

| 14 фев 2021 | 12:39

Родные военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач, могут получить право на соцгарантии, какие есть у членов семей погибших ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект правительства РФ планируется рассмотреть в Госдуме весной.







«Речь идет о членах семей военнослужащих, погибших в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни», — пишет «Парламентская газета». Отмечается, что на сегодняшний день порядок выдачи удостоверений родственникам погибших военнослужащих не определен, поэтому они вынуждены обращаться в суд для защиты своих прав. Законопроект позволит отнести к ветеранам боевых действий военнослужащих, погибших и не успевших получить при жизни удостоверение единого образца.

Ранее в Совете Федерации поддержали бессрочное право на бюджетные места в вузах по квоте для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, пишет «Национальная служба новостей». Тем временем с 1 февраля в России повысились все выплаты, пособия и компенсации льготным категориям граждан, сообщает агентство Nation News.





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