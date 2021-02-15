В Башкирии депутаты установят штрафы за продажу энергетиков детям

| 15 фев 2021 | 13:41

Парламент Башкирии намерен на ближайшем заседании принять законопроект, который установит штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним. Согласно документу, теперь реализация продукта детям в учреждениях будет наказываться денежно. В частности, для граждан грозит штраф до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.







Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что закон поможет физическому и психологическому здоровью детей.

«Регулярное употребление большого количества энергетиков вредит не только физическому развитию растущего организма, но и психическому здоровью. Помимо проблем с сердечно-сосудистой и пищеварительной системами, ребенок может столкнуться с проявлениями депрессии и психическими заболеваниями, которые до того могли протекать латентно», — заявил Константин Толкачев.

Ранее сообщалось, что в Башкирии приняли закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.





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Фото: newsbash.ru