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В Башкирии депутаты установят штрафы за продажу энергетиков детям

В Башкирии депутаты установят штрафы за продажу энергетиков детям

| 15 фев 2021 | 13:41

Парламент Башкирии намерен на ближайшем заседании принять законопроект, который установит штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним. Согласно документу, теперь реализация продукта детям в учреждениях будет наказываться денежно. В частности, для граждан грозит штраф до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей,  для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что закон поможет физическому и психологическому здоровью детей. 

«Регулярное употребление большого количества энергетиков вредит не только физическому развитию растущего организма, но и психическому здоровью. Помимо проблем с сердечно-сосудистой и пищеварительной системами, ребенок может столкнуться с проявлениями депрессии и психическими заболеваниями, которые до того могли протекать латентно», — заявил Константин Толкачев.

Ранее сообщалось, что в Башкирии приняли закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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