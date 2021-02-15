Сергея Евстафьева признали виновным в убийстве топ-менеджера УМПО

Уфа | 15 фев 2021 | 14:36

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении фигурантов уголовного дела по резонансному убийству заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Федора Токарчука, Сергея Евстафьева и еще троих участников признали виновными. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.







«После обсуждения последствий вердикта коллегии присяжных заседателей состоятся прения сторон и председательствующий по делу судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора», — говорится в релизе.

Напомним, громкое убийство произошло 20 июля 2018 года. Тогда сообщалось, что ранним утром четверо молодых людей дождались выхода Яшина из подъезда на парковку и напали на него – оглушили электрошокером, избили битой, удушили и бросили тело около Сафроновского моста в Затоне.





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Фото: СК по РБ