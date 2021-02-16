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В МВД РФ назвали новые требования к техосмотру

В МВД РФ назвали новые требования к техосмотру

| 16 фев 2021 | 15:04

При прохождении техосмотра, автомобиль должен будет соответствовать более чем 80 требованиям к его состоянию. Они перечислены в новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», подготовленной МВД РФ.

«В документе перечислены более 80 требований, касающиеся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем», — пишет ТАСС. К примеру, тормозная жидкость не должна подтекать, небольшие трещины на лобовом стекле допустимы, но не со стороны водителя, шины должны будут соответствовать сезону и т. д.

Ранее Российский союз автостраховщиков сообщал, что половина пунктов техосмотров автомобилей в России не готовы работать по новым правилам проведения ТО. Речь идет о требованиях к их техническому оснащению, которые вступят в силу с 1 марта.

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Источник: ura.news

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