Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд

| 17 фев 2021 | 08:54

Госдума 16 февраля приняла в третьем чтении закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд. Согласно новому закону, в частности, запрещается высаживать детей-безбилетников в возрасте до 16 лет из общественного транспорта.







«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — сообщается в пояснительной записке к закону. Ее текст приводит РИА «Новости».



Изменения в законе коснутся и контроля за безбилетный проезд в целом и перевозки багажа. Уполномоченные смогут требовать у пассажиров, в случае нарушений, документы, удостоверяющие личность.

Ранее сообщалось о том, что в МВД РФ назвали новые требования к техосмотру.





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