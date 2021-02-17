Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд
| 17 фев 2021 | 08:54
Госдума 16 февраля приняла в третьем чтении закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд. Согласно новому закону, в частности, запрещается высаживать детей-безбилетников в возрасте до 16 лет из общественного транспорта.
«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — сообщается в пояснительной записке к закону. Ее текст приводит РИА «Новости».
Изменения в законе коснутся и контроля за безбилетный проезд в целом и перевозки багажа. Уполномоченные смогут требовать у пассажиров, в случае нарушений, документы, удостоверяющие личность.
Ранее сообщалось о том, что в МВД РФ назвали новые требования к техосмотру.