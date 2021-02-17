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В Уфе экс-чиновник отделался условным сроком за махинации с землей на 26 млн рублей

В Уфе экс-чиновник отделался условным сроком за махинации с землей на 26 млн рублей

Уфа | 17 фев 2021 | 09:55

Накануне в Уфе суд вынес приговор бывшему начальнику одного из отделов администрации Кировского района башкирской столицы. 65-летнего экс-чиновника обвиняли в махинациях с земельными участками на 26 млн рублей. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, подсудимый признал вину в преступлениях.

По версии следствия, чиновник, который занимал пост начальника отдела по работе с отдаленными территориями УЖХ Кировского района Уфы, в 2014 году выделил своим родственникам семь земельных участков. Он изготовил документы и поставил печать на разрешениях на ведение хозяйства и строительство частных домов. Участки находились в деревнях Атаевка, Локотки и Искино. В тот же год родственники оформили землю в собственность. Их общая площадь составила более 2 гектар, а ущерб, причиненный бюджету оценили в 26 млн рублей.

Суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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