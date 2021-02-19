В Башкирии антимонопольная служба нашла нарушения в контракте по улучшению парка

Башкирское отделение федеральной антимонопольной службы нашло нарушения в контракте по благоустройству парка Победы в Краснокамском районе. Сообщатся, что несоответствия были найдены в госзакупках, проводимых администрацией села Николо-Березовский.
В частности, в документе не установлены дополнительные требования к участникам аукциона — не запрашивалась информация о наличии опыта в области работ.
Тендер проводился в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Муниципалитету предъявили предписание об устранении нарушений. Теперь администрации предстоит заново рассмотреть заявки.