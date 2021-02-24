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Жителя Белорецкого района осудили за кражу из православного храма

Жителя Белорецкого района осудили за кражу из православного храма

Белорецкий район | 24 фев 2021 | 11:40

Житель Белорецкого района получил реальный срок колонии за кражу из православного храма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июле 2018 года мужчина проникнул через окно в здание церкви в посёлке Чишмы, и вынес драгоценные серебряные украшения. Приходу храма причинил ущерб на 250 тыс. рублей.

На днях Чишминский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя Белорецкого района, признав его виновным в совершении кражи в крупном размере.

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Подсудимый не признал вины.

Суд вынес наказание - 3 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: hramgeorg.ru

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