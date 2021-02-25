Урал Рахимов задержан в Вене, решается вопрос об экстрадиции

| 25 фев 2021 | 09:20

Сын первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова Урал по запросу российских правоохранителей задержан в австрийской столице. Это случилось ещё вчера, но правовой статус Рахимова-младшего до сих пор не определён.





Россия давно объявили Урала Рахимова в международный розыск, но исполнять это решение наши европейские партнёры не пытались. Заочный арест Рахимова московский суд провёл ещё в 2014 году.



О том, что он живёт именно в Австрии (и входит в число богатейших жителей этой страны) известно давно. Несколько раз родина Гитлера официально отказала в экстрадиции Урала Муртазаевича, называя его уголовное преследование "политически мотивированным".

Почему спустя 5 лет после последнего обращения австрийские правоохранители сами(!) решили-таки скрутить Рахимова, пока можно лишь гадать. Возможно, это связано с очередной попыткой нормализации российско-европейской на фоне сотрудничеством в энергетической сфере.

На Родине Рахимову предстоит ответить по обвинениям по статья «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Легализация незаконно полученных денежных средств» – речь о присвоении акций «Башнефти» и их вывод через АФК «Система».





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Фото: из открытых источников