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В Бижбулякском районе ужесточили наказание водителю, по вине которого погибли 3 человека

В Бижбулякском районе ужесточили наказание водителю, по вине которого погибли 3 человека

Бижбулякский район | 25 фев 2021 | 11:35

Верховный суд Башкирии изменил наказание для 23-летнего водителя, ставшего виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура посчитала, что предыдущий приговор было слишком мягким.

Напомним, в августе 2019 года осужденный в дождь за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Lada 2140. В результате аварии родители и их 14-летняя дочь, находящиеся в отечественной машине, погибли. Еще двое несовершеннолетних получили тяжелые травмы.

В Бижбулякском районном суде, где ранее прошло заседание, за нарушение ПДД, повлекшее смерти трех человек, мужчине дали 4 года условно. Прокуратура обратилась в Верховный суд. По итогу обвиняемому назначили реальный срок в виде 3 лет и 10 месяцев тюрьмы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

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Напомним, ранее в Стерлитамаке осудили водителя, наехавшего на двух подростков. Одна из девушек погибла в машине скорой помощи по пути в больницу, вторая стала инвалидом. В крови осужденного был обнаружен алкоголь.

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Источник: proural.info

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