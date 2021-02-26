Суд избрал меру пресечения министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву

Уфа | 26 фев 2021 | 18:53

В Кировском районном суде сегодня, 26 февраля, избрали меру пресечения министру ЖКХ Борису Беляеву, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.







— Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 суток, то есть до 11 апреля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу, — прокомментировали в суде.



Сам Беляев признался в суде, что он не согласен с тем, чтобы его заключили под стражу, так как он работает в правительстве республики, женат и имеет на иждивении двоих детей.

— У меня даже мысли не было куда-то скрываться, я прихожу по первому требованию следователя на допросы, опросы, — сказал министр.

Напомним, Бориса Беляева задержали накануне, 25 февраля. Сыщики подозревают его в злоупотреблении полномочиями. Ранее по этому уголовному делу задержали и другого министра — главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева, которого обвинили в том, что он, работая начальником ГКУ «Управление капитального строительства», принял незавершенные очистные сооружения у подрядчика. Сейчас Кучарбаев находится под домашним арестом.





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Фото: Кировский райсуд / Instagram.com