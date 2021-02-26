Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Суд избрал меру пресечения министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву

Суд избрал меру пресечения министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву

Суд избрал меру пресечения министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву

Уфа | 26 фев 2021 | 18:53

В Кировском районном суде сегодня, 26 февраля, избрали меру пресечения министру ЖКХ Борису Беляеву, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

— Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 суток, то есть до 11 апреля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу, — прокомментировали в суде.

Сам Беляев признался в суде, что он не согласен с тем, чтобы его заключили под стражу, так как он работает в правительстве республики, женат и имеет на иждивении двоих детей.

— У меня даже мысли не было куда-то скрываться, я прихожу по первому требованию следователя на допросы, опросы, — сказал министр.

Напомним, Бориса Беляева задержали накануне, 25 февраля. Сыщики подозревают его в злоупотреблении полномочиями. Ранее по этому уголовному делу задержали и другого министра — главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева, которого обвинили в том, что он, работая начальником ГКУ «Управление капитального строительства», принял незавершенные очистные сооружения у подрядчика. Сейчас Кучарбаев находится под домашним арестом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Кировский райсуд / Instagram.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: