В Башкирии с 1 марта установят новый дорожный знак

В Башкирии с 1 марта будет установлен новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Об этом нововведении сообщили в ГИБДД республики.
В ведомстве уточнили, что новый знак будет устанавливаться совместно со знаками, обозначающими населенный пункт и его значение будет распространяться на всю территорию. А вне городов и поселков он будет устанавливаться перед самими камерами.
— Например, такой знак может быть установлен на въезде в Уфу. Он показывает, что на всей территории столицы республики возможна фиксация нарушений в автоматическом режиме, — пояснили в ГИБДД.