В Башкирии с 1 марта установят новый дорожный знак

Уфа | 26 фев 2021 | 19:07

В Башкирии с 1 марта будет установлен новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Об этом нововведении сообщили в ГИБДД республики.



В ведомстве уточнили, что новый знак будет устанавливаться совместно со знаками, обозначающими населенный пункт и его значение будет распространяться на всю территорию. А вне городов и поселков он будет устанавливаться перед самими камерами.



— Например, такой знак может быть установлен на въезде в Уфу . Он показывает, что на всей территории столицы республики возможна фиксация нарушений в автоматическом режиме, — пояснили в ГИБДД.

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Фото: ГИБДД