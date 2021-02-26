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В Башкирии с 1 марта установят новый дорожный знак

В Башкирии с 1 марта установят новый дорожный знак

Уфа | 26 фев 2021 | 19:07

В Башкирии с 1 марта будет установлен новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Об этом нововведении сообщили в ГИБДД республики.

В ведомстве уточнили, что новый знак будет устанавливаться совместно со знаками, обозначающими населенный пункт и его значение будет распространяться на всю территорию. А вне городов и поселков он будет устанавливаться перед самими камерами.

— Например, такой знак может быть установлен на въезде в Уфу. Он показывает, что на всей территории столицы республики возможна фиксация нарушений в автоматическом режиме, — пояснили в ГИБДД.
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Источник: mkset.ru
Фото: ГИБДД

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